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«التجاري الدولي» والمجموعة المالية تستحوذان على نحو 25% من تعاملات شركات السمسرة يوليو الماضي (جراف)

بتعاملات إجمالية قاربت الـ7 مليارات جنيه

«التجاري الدولي» والمجموعة المالية تستحوذان على نحو 25% من تعاملات شركات السمسرة يوليو الماضي (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:58 م, الأثنين, 1 أغسطس 22

اقتنصت شركتا التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، ما يقارب 25% من تعاملات شركات السمسرة يوليو الماضي.

وتصدرت التجاري الدولي شركات السمسرة من حيث التعاملات في يوليو الماضي بنسبة 14.6%، بقيمة تعاملات 4.184 مليار جنيه، تلتها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.7%، بقيمة تعاملات 2.77 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البورصة المصرية  حول تعاملات شركات السمسرة في يوليو.

وثالثا جاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية  بحصة 7%، بقيمة تعاملات 2 مليار جنيه، ثم برايم  لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6.5%، بقيم تداولات 1.86 مليار جنيه، وخامسًا جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.8%، بقيم تداولات 1.37 مليار جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:58 م, الأثنين, 1 أغسطس 22