التجاري الدولي والمجموعة المالية تنفذان نصف تعاملات الأجانب

مصطفى طلعت: تمكنت شركتا التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، من تنفيذ حوالي نصف تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضي. وذكر التقرير الشهري لتعاملات السمسرة أن شركة التجاري استحوذت على 28.1 % من إجمالي تعاملات الاجانب،

مصطفى طلعت:

تمكنت شركتا التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، من تنفيذ حوالي نصف تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكر التقرير الشهري لتعاملات السمسرة أن شركة التجاري استحوذت على 28.1 % من إجمالي تعاملات الاجانب، بقيم بلغت 1.7 مليار جنيه، بينما نفذت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 22.48% بقيمة 1.3 مليار جنيه.

يشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة، سجلت نحو 7.5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما بلغت تعاملاتهم خلال شهر أغسطس المنقضي حوالي 641 مليون جنيه.