«التجاري الدولي» و«إي فاينانس» يُهيمنان على 25% من تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع

بنسبة 14% و 10% لكل منهما على التوالي

هيمن سهما “التجاري الدولي” و”إي فاينانس” على حوالي 25% من تداولات البورصة المصرية –بدون صفقات- المحققة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد جاء سهم “التجاري الدولي” في صدارة قائمة الأسهم النشطة، من حيث قيم التداول بواقع 14% تلاهُ سهم “إي فاينانس” بنسبة 11%.

وقد سجلت قيم التداول الإجمالية بتعاملات الأسبوع الماضي حوالي 22.9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بقيمة 14.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق له، واستحوذت الأسهم على 20% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيم تداول السندات حوالي 80% .

وتجدر الإشارة إلي أن السوق كانت قد اختتمت جلسة تداول يوم الخميس الماضي على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة طفيفة 1.01% عند مستوى 11337 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83% ليسجل 2015 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.67% إلى 2972 نقطة.