التجاري الدولي : نتابع الحالة الصحية لـ34 إصابة بكورونا في البنك و5 متعافين

قال البنك التجاري الدولي إنه يتابع عن كثب 34 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي البنك، مشيرا إلى تعافي 5 حالات، ووفاة حالتين جراء مضاعفات الإصابة بكورونا المستجد.

وأوضح البنك أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكلً من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري، كما يؤكد البنك أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك.

كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا أو اختلطوا مع أي حالة إيجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة ١٤ يوما للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قمنا بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما أمكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي حالة بشكل مباشر.

وشدد البنك على أن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فرعًا وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وقام البنك باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا، واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 مايو، يتعين على جميع موظفي وعملاء البنك الكرام ارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.

الخدمات الإلكترونية

كما يمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

وأكد البنك أنه يتابع عن كثب أخبار فيروس كورونا، راجيا موظفي وعملاء البنك إذا كان لديهم أية أسئلة حول تطورات الفيروس في مصر، زيارة موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لذلك www.care.gov.eg.