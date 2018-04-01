التجاري الدولي للسمسرة تنفذ ربع صفقات البورصة خلال مارس

مصطفى طلعتتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة تداول الصفقات، خلال شهر مارس، بعد أن نفذت صفقات بقيمة 1.88 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 25.17%.وجاء في المركز الثاني شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيم تداول قدرها 1.05 مليا



مصطفى طلعت

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة تداول الصفقات، خلال شهر مارس، بعد أن نفذت صفقات بقيمة 1.88 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 25.17%.

وجاء في المركز الثاني شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيم تداول قدرها 1.05 مليار جنيه، وحصة قدرها 14.05% عبر بيع وشراء 256.58 مليون ورقة مالية.

وسجلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الثالثة بصفقات قيمتها 820.36 مليون جنيه، وحصة قدرها 10.88%، وأحجام تداول بلغت 3.7 مليون ورقة مالية.

واحتل ترتيب الشركات من الرابع إلى العاشر بالترتيب كل من: “بلتون وفاروس ومترو وبلوم مصر وأرقام ونعيم وإتش سي لتداول الأوراق المالية”.