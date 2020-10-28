بورصة وشركات

التجاري الدولي للسمسرة تتصدر شركات الوساطة في أكتوبر

المجموعة المالية الوصيف
منى عبدالباري 1:30 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 1:30 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات الوساطة من حيث قيمة التداولات في أكتوبر، بينما جاءت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في مركز الوصيف.

المجموعة المالية الوصيف

وسجلت التجاري تداولات بقيمة 5 مليارات جنيه، بحصة سوقية 13.5% من التعاملات، والمجموعة المالية للسمسرة 4 مليارات جنيه، بحصة سوقية 10.3%.

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وجاءت هذه التداولات في السوق الرئيسي، وخارج المقصورة، وبورصة النيل، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

ومن المركز الثالث للخامس جاءت شركات هيرميس للوساطة بحصة سوقية 8.9%، بقيمة تداولات 3.6 مليار جنيه، و إيجي تريند لتداول الأوراق المالية بحصة 6.5% بقيمة تعاملات 2.6 مليار جنيه، و بايونيرز لتداول الأوراق المالية بـ6.2%، بقيم تداولات 2.5 مليار جنيه.

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وأنهت البورصة المصرية تعاملات أكتوبر بتراجع جماعي لمؤشراتها، وخسائر لرأس المال السوقي، بضغوط مبيعات أجنبية.  

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بقلم منى عبدالباري

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