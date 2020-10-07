«التجاري الدولي» في صدارة شركات السمسرة و«هيرميس» الوصيف الأسبوع الحالي

تصدرت شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، و هيرميس للوساطة في الأوراق المالية شركات الوساطة في البورصة المصرية من حيث قيم التداولات الأسبوع الحالي.

بفارق طفيف في الحصة السوقية وقيم التعاملات

وجاءت التجاري الدولي في المركز الأول بحصة سوقية 11.6%، بتعاملات قيمتها 795 مليون جنيه، تلاها المجموعة المالية هيرميس بفارق بسيط لتصل حصتها السوقية 11.2% بقيم تعاملات 770 مليون جنيه.

ومن المركز الثالث إلى الخامس جاءت شركات المجموعة المالية للسمسرة، بحصة سوقية 8.6% بتداولات 593 مليون جنيه، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بحصة سوقية 8.4%، وقيم تعاملات 578 مليون جنيه، ومباشر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6.2%، وقيم تعاملات 423 مليون جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها الأسبوع الحالي، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات في أسبوع تفعيل ضريبة الدمغة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي egx30 بنحو 2.5% إلى مستوى 11326 نقطة، ومؤشرegx70 بنسبة 0.82% إلى 2006 نقطة، ومؤشر egx100 بنسبة 0.15% إلى مستوى 2932 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، بنسبة 1.28%، مغلقا الأسبوع الحالي، عند مستوى 631.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 623.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.