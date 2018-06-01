التجاري الدولي في صدارة تعاملات السمسرة خلال 5 أشهر

"المجموعة المالية" الوصيف.. و"هيرمس" في المركز الثالث أحمد علي:تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة لتعاملات الـ 5 أشهر الماضية -من يناير لـ مايو الماضي- إذ نفذت تداولات بقيمة 38.575 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية 12.1.وفي المركز الثاني جاءت شركة المجمو

“المجموعة المالية” الوصيف.. و”هيرمس” في المركز الثالث

أحمد علي: تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة لتعاملات الـ 5 أشهر الماضية -من يناير لـ مايو الماضي- إذ نفذت تداولات بقيمة 38.575 مليار جنيه أمنت لها حصة سوقية 12.1. وفي المركز الثاني جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة منفذة تداولات بقيمة 37.040 مليار جنيه بحصة سوقية 11.6%. وفي المرتبة الثالثة حلت شركة “هيرمس” للوساطة في الأوراق المالية منفذة تداولات بقيمتها 29.119 مليار جنيه تمثل حصة سوقية 9.1% . وفي المركز الرابع جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات قيمتها 19.602 مليار جنيه بحصة سوقية 6.1% . وظهرت شركة “فاروس” للوساطة في الأوراق المالية في المركز الـ 5، إذ نفذت تداولات بقيمة 16.017 مليار جنيه بحصة سوقية 5%.

