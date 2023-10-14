التجاري الدولي على قمة تعاملات أسهم البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اعتلى سهم البنك التجاري الدولي قيمة تداولات البورصة المصرية مع ختام تداولات الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 16.4% من إجمالي تداولات الأسهم.

وكانت البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا في إجمالي التداول خلال الأسبوع الماضي إلى 188.8 مليار جنيه بعد التعامل على 2.92 مليار ورقة متالية من خلال تنفيذ 366 ألف عملية، مقارنة بـ 187.7 مليون جنيه في الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الحالي.

التجاري الدولي يترأس بـ 1.53 مليار جنيه

ترأس سهم البنك التجاري الدولي تداولات الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية بعدما حصد 16.4% من إجمالي التعاملات بقيمة 1.53 مليار جنيه بعد التعامل على 25.28 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة على المركز الثاني بقيمة تدوالات 836.46 مليون جنيه بعد التعامل على 298.22 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو في المركز الثالث بقيمة تداولات 462.03 مليون جنيه وبحصة 5% وبحجم 1.3 مليون ورقة مالية.

وحل سهم حديد عز في المركز الرابع بقيمة تداولات 365.05 مليون جنيه بحصة 3.9% وبحجم 6.8 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير على المركز الخامس بقيمة 329.78 مليون جنيه وبحصة 3.5%.

وفي المركز السادس، سجل سهم مجموعة إي إف جي القابضة 319.6 مليون جنيه وبحصة 3.4% وبحجم 21.67 مليون ورقة مالية.

وفي السابع ، جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بـ 299.02 مليون جنيه وبحصة 3.2%.

وفي الثامن، حل سهم أوراسكوم كونستراكشون بـ 281.6 مليون جنيه وبحصة 3%.

وفي التاسع، سجل سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما تداولات بقيمة 259.4 مليون جنيه وبحصة 2.8%

وفي العاشر، جاء سهم السويدي اليكتريك بقيمة 248.3 مليون جنيه وبحصة 2.7%.

أسعار أعلى 10 أسهم من حيث التداولات

سجلت أسعار 5 أسهم من أصل اعلى 10 أهم من حيث التداولات ارتفاعًا وصل إلى 12.05% فيما حصدت الـ 4 الأخرى تراجعًا كان أقصاها 4.79% بينما استقر سهم واحد دون تغيير.

سجل سهم حديد عز ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12.05% إلى 57.26 جنيه يليه سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بـ 11.27% إلى 377.22 جنيه.

وشهد سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي صعودًا بمعدل 7.52% إلى 164.51 جنيه والسويدي إليكتريك بـ 5.81% إلى 23.68 جنيه.

وارتفع سهم أبوقير للأسمدو والصناعات الكيماوية بنسبة 5.12% مسجلًا 69.81 جنيه.

على صعيد آخر، تراجع سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 4.79% إلى 2.78 جنيه والتجاري الدولي بـ 2.85% إلى 59.9 جنيه.

وهبط سهم مصر الجديدة بـ 3.57% إلى 10.81 جنيه ومجموعة إي إف جي القابضة بـ 2.5% إلى 14.8 جنيه.