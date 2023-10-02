«التجاري الدولي» على قمة التداولات لليوم الثاني على التوالي بـ 1.26 مليار جنيه (جراف)

تربع سهم البنك التجاري الدولي على قمة تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الإثنين لليوم الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر الجاري بقيمة 1.26 مليار جنيه وبحصة 38.9% من إجمالي التعاملات يليه أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي في المرتبة الثانية.

أوراسكوم كونستراكشون في المرتبة الثانية بعد التجاري الدولي

حل سهم أوراسكوم كونستراكشون في المرتبة الثانية بعد التجاري الدولي من حيث قيمة التداولات بدون الصفقات بـ 217.4 مليون جنيه وبحصة 6.7% من خلال التعامل على 1.35 مليون ورقة مالية.

وتقدم سهم للمركز الثالث في ثاني جلسات شهر أكتوبر بعدما كان في المركز الرابع بنهاية تعاملات أمس؛ ليسجل تداولات بقيمة 187.08 مليون جنيه وبحصة 5.8% بعد التعامل على 64.7 مليون ورقة مالية.

وتراجع سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما للمركز الرابع بعدما كان بالأمس في الثالث؛ ليحصد تداولات بقيمة 101.06 مليون جنيه بحصة 3.1% من خلال التعامل على 10.05 مليون جنيه.

وتدرج سهم بالم هيلز للتعمير من المركز التاسع بجلسة أمس ليتصدر الخامس اليوم بقيمة تداولات 89.04 مليون جنيه عن طريق التعامل على 41.11 مليون ورقة مالية.

وخطى سهم الدلتا للسكر للترتيب العشرة الكبار من حيث قيمة التداولات خلال جلسة اليوم بعدما كان خارج التصنيف أمس؛ بعدما سجل تداولات بقيمة 80.34 مليون جنيه من خلال التعامل على 1.5 مليون ورقة مالية.

وهبط سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إلى المركز السابع بعد حلوله أمس ف الخامس ليسجل تداولات بقيمة 80.3 مليون جنيه بعد التعامل على 16.98 مليون ورقة مالية.

وتقدم سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو من المركز العاشر أمس إلى الثامن اليوم بقيمة 70.04 مليون جنيه بحصة 2.2% عن طريق التعامل على 200.7 ألف ورقة مالية.

وانخفض تصنيف إي إف جي القابضة إلى المركز التاسع بعدما كان بالأمس في الثامن بقيمة تداولات 60.7 مليون جنيه وبحصة 1.9% إلى 4.2 مليون ورقة مالية.

ودخل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تصنيف العشرة الكبار من حيث قيمة التداولات في السوق المصرية بقيمة 52.8 مليون جنيه وبحصة 1.6% عن طريق التعامل على 4.75 مليون ورقة مالية.