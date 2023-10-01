«التجاري الدولي» على رأس تداولات البورصة في أولى جلسات أكتوبر

تصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات البورصة المصرية مع إغلاق أولى جلسات شهر أكتوبر بقيمة 265.7 مليون جنيه بعد التعامل على 4.4 مليون ورقة مالية.

وحل سهم أوراسكوم كونستراكشون في المركز الثاني في تداولات البورصة بقيمة 135.25 مليون جنيه وبحصة 7.5% من إجمالي التداولات بعد التعامل على 854.9 ألف ورقة مالية.

وجاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في الثالث بـ 129.2 مليون جنيه بحصة 7.1% من خلال التعامل على 12.5 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المركز الرابع بقيمة 123.2 مليون جنيه وبحصة 6.8%؛ إذ وصل حجم التداولات إلى 41.17 مليون ورقة مالية.

وفي المركز الخامس، سجل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 85.02 مليون جنيه وبحصة 4.7% بعد التعامل على 17.18 مليون ورقة مالية.

المصرية لمدينة الإنتاج السادسة في تداولات البورصة

وتركزت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في المرتبة الساسة بقيمة 62.6 مليون جنيه بعد التعامل على 4.4 مليون ورقة مالية.

وحل سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات في المركز السابع بقيمة 55.6 مليون جنيه بحصة 55.6 مليون جنيه وحجم تداولات 55.65 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن، سجلت مجموعة إي إف جي القابضة تداولات بقيمة 52.9 مليون جنيه بحصة 2.9% وبحجم تداولات 3.6 مليون ورقة مالية.

وفي التاسع، جاءت بالم هيلز للتعمير بقيمة 47.46 مليون جنيه بحصة 2.6% وبحجم تداولات 21.96 مليون ورقة مالية.

وحصدت مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو المركز العاشر بقيمة 41.9 مليون جنيه وبحصة 2.3%.

أسعار الأسهم اليوم .. التجاري الدولي يرتفع 0.82%

ارتفع سهم – مصر بنسبة 0.82% إلى 60.49 جنيه للسهم مع إغلاق تداوات البورصة في أولى جلسات أكتوبر، لتسجل قيمته السوقية 182.6 مليار جنيه.

وصعد سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 20% خلال جلسة اليوم الأحد إلى 141.66 جنيه، لتسجل القيمة السوقية 19.8 مليون جنيه.

وزاد سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بمعدل 2.89% إلى 10.32 جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى 12.24 مليون جنيه.

وارتفعت أسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 4.35% وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات بـ 9.58% وبالم هيلز للتعمير بـ 0.47%

على صعيد آخر تراجع سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.63% وفوري بـ 7.16% وإي إف جي القابضة بـ 2.71% بالإضافة إلى مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بـ 3.81%>