«التجاري الدولي» : عدد المعاملات عبر «الموبايل البنكي» تسجل 25 مليار جنيه في الربع الأول من 2021

كشف محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجارى الدولي ، عن نمو عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول «Mobile Banking»، خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى 25 مليار جنيه، بنسبة 125% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف فى حوار مع «المال» أن حجم المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول ارتفع خلال العام الماضى بنسبة %118، إلى 53 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

وذكر محمد فرج أن عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد بنهاية مارس 2021، ارتفع بمعدل 32%، فى الوقت الذى زاد فيه عدد المشتركين فى تطبيق المحفظة الذكية بنسبة %26 خلال الفترة نفسها، لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بزيادة 188%، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى 19%.

وأوضح أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حققت قفزة كبيرة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، ليرتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 128% بنهاية مارس 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، محققة نموًا فى عدد المشتركين بحوالى 49%.

وأضاف أن التجارى الدولى نجح فى توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، ليحتل المرتبة الأولى فى السوق المصرفية المحلية، فى تقديم خدمة (CPS)، من حيث حجم المعاملات، بنهاية أبريل 2021، كاشفًا عن تحقيقه نموًا بمعدل 124% على أساس ربع سنوى، فى عدد المعاملات لتلك الخدمة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2021.

وحقق «التجارى الدولي – مصر» زيادة قدرها 70% فى عدد المعاملات لخدمة (CPS) على أساس سنوى، بنهاية ديسمبر 2020، بقيمة تجاوزت 15 مليار جنيه.

وكشف «فرج» عن ارتفاع عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد، لتسجل 862 ألف عميل بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 802 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2020، بنمو 7%.

وقال «فرج»، إن عدد قاعدة عملاء المحافظ الإلكترونية للبنك فى حالة نمو مستمرة، ووصل عدد مشتركى المحفظة الذكية إلى 857 ألف بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 840 ألفًا بنهاية شهر ديسمبر2020، بنمو 2%.