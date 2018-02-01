التجاري الدولي تنفذ صفقات بالبورصة بقيمة 2.2 مليار جنيه

مصطفى طلعتنجحت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في تصدر شركات السمسرة من حيث تداول الصفقات المنفذة بالبورصة، خلال شهر يناير المنقضي، بقيمة 2.2 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 66%، من خلال بيع وشراء 1.7 مليون ورقة مالية.وكشف تقرير صادر عن البورصة -حصلت عليه "المال"- أن شركة المجموعة ا

مصطفى طلعت

نجحت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في تصدر شركات السمسرة من حيث تداول الصفقات المنفذة بالبورصة، خلال شهر يناير المنقضي، بقيمة 2.2 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها 66%، من خلال بيع وشراء 1.7 مليون ورقة مالية.

وكشف تقرير صادر عن البورصة -حصلت عليه “المال”- أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد احتلت المرتبة الثانية بقيمة تداول 225.8 مليون جنيه، وحصة 6.79%، بتنفيذات قدرها 5.9 مليون ورقة مالية.

وجاء في ترتيب العشرة الكبار بالترتيب كل من: “أسطول ومترو واتش سي وسيجما وايجي تريند والمصرية الكويتية وبلتون والوطنية لتداول الأوراق المالية”.