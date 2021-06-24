«التجاري الدولي» تقدم 2.2 مليون جنيه لمؤسسة رعاية أطفال بلا مأوى

قامت مؤسسة التجاري الدولي بتمويل مشروع “داوي طفل .. غيّر العالم – Heal a Child…Change the World”، والذي تتبناه مؤسسة أبناء الغد “بناتي” بقيمة 2.176 مليون جنيه، لدعم تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمراكز إقامة الأطفال بلا مأوى.

يهدف المشروع بالأساس إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال المعثور عليهم بلا مأوى، ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة لهم، لضمان حقهم في الحصول على كافة احتياجاتهم من الرعاية، التي ستمكنّهم من النمو بشكل صحي وسليم، وتساعدهم على اكتساب المهارات حتى يصبحوا أشخاص فاعلين في المجتمع، ويبلغ عدد الأطفال المقيمين بدور رعاية مؤسسة “بناتي” نحو 200 طفل وطفلة، يعمل على رعايتهم فريق عمل يضم أكثر من 60 فردا.

ويرتكز المشروع على 3 محاور رئيسية، أولها يعتمد على تحسين الصحة الجسدية للأطفال من خلال رفع كفاءة العزل في مقر الإقامة الدائم بمؤسسة “بناتي” بإمبابة، وتجهيز عيادة كشف مستقلة، إلى جانب تعيين طاقم طبي كامل مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المُقدمة، ويأتي المحور الثاني داعمًا تحسين الصحة النفسية للأطفال المعثور عليهم من خلال التعاقد مع طبيب نفسي إكلينيكي، وعمل تدريب الأخصائيين النفسيين بمؤسسة “بناتي” يتعلق بموضوعات العلاج بالفن ويناقش صعوبات التعليم وكيفية إدارة تعديل السلوك، أما المحور الثالث يركز على الاهتمام بالأنشطة التأهيلية للأطفال مثل اليوجا والمسرح الصامت إلى جانب ترتيب إعداد المعسكرات والرحلات التأهيلية.

تم توقيع الإتفاق بحضور المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر ، بالإضافة إلى إيريني صفوت،دينا احمد، لوجين حسين، مُخططي برامج المؤسسة، وعلى الجانب الآخر، تواجدت الدكتورة هناء أبو الغار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “أبناء الغد”، و هند سامي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

هذا بجانب حضور كلٍ من فدوى ذكى، منسق المشروعات، وناردين نخلة، مسؤول قسم الصحة الجسدية، والدكتور مصطفى عارف، مسئول قسم التأهيل النفسي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشاد “السعيد” بأهمية الإتفاق الموقع بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع، مؤكدًا أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات إحتياجًا.

كما أوضح “السعيد” أن مؤسسة “التجاري الدولي” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتي 18 عامًا.