«التجاري الدولي» تقتنص صدارة تنفيذات العرب بالبورصة أبريل الماضي

استحوذت على حصة سوقية بنحو 16.3% محققة تداولات بقيمة 388.5 مليون جنيه

اقتنصت شركة “التجاري الدولي” صدارة شركات السمسرة بالبورصة المصرية، على صعيد تنفيذات العرب، وذلك خلال تعاملات شهر أبريل المنقضي .

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية حصلت “المال” على نسخة منهُ، فقد استحوذت “التجاري الدولي” على حصة سوقية بنحو 16.3%، محققة تداولات بقيمة 388.5 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 6.6 ألف عملية على 94.6 مليون ورقة مالية .

وجاءت “هيرمس” وصيفًا بحصة سوقية 15.3% وتداولات بقيمة 364 مليون جنيه، من خلال 3.2 ألف عملية منفذة على 30.6 مليون ورقة مالية .

وزادت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية إلى 3.8 مليار جنيه، خلال شهر أبريل المنقضي، مقابل 3.3 مليار جنيه مسجلة خلال الشهر السابق له، سجل من بينها العرب صافي مبيعات بقيمة 169.3 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعات الأجانب 3.6 مليار جنيه.

ومنذ بداية العام الجاري سجل العرب صافي مبيعات بقيمة 1.31 مليار جنيه، والأجانب 6.6 مليار جنيه، بحسب تقرير البورصة.

وبلغت قيم التداول خلال الشهر نحو 64.9 مليار جنيه عبر بيع وشراء 6.56 مليار ورقة مالية، مقابل 126.6 مليار جنيه و5.5 مليار ورقة مسجلة خلال شهر مارس.

وتجدر الإشارة إلي أن شركة “التجاري الدولي” جاءت وصيفًا بتعاملات السمسرة بأبريل الماضي إذ احتلت المرتبة الثانية، بحصة سوقية 12.1%، وتداولات 5.54 مليار جنيه.