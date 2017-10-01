التجاري الدولي تقتنص صدارة الصفقات بـ 14.5% خلال سبتمر

جهاد سالم:اقتنصت شركة التحاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، نصيب الأسد من سوق الصفقات خلال سبتمبر الماضي، بحصة سوقية 14.5 % من إجمالي الصفقات التى سجلتها سوق الأوراق المالية، بقيمة بلغت 162.9 مليون جنيه.جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثاني، بحصة سوقية 13.88%، بع



جهاد سالم:



اقتنصت شركة التحاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، نصيب الأسد من سوق الصفقات خلال سبتمبر الماضي، بحصة سوقية 14.5 % من إجمالي الصفقات التى سجلتها سوق الأوراق المالية، بقيمة بلغت 162.9 مليون جنيه.



جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثاني، بحصة سوقية 13.88%، بعمدما نفذت صفقات بقيمة 155.7 مليون جنيه، تلتها شركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية بنسبة 11.71%، وبإجمالي تنفيذات بقيمة 131.5 مليون جنيه.



واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المركز الرابع بتنفيذ نحو 9.4% من الصفقات التى شهدتها السوق، بقيمة 106.3 مليون جنيه، وجاءت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس، بحصة سوقية 4.4%، وبإجمالي تنفيذات بقيمة 49.4 مليون جنيه.

