التجاري الدولي تزيح المجموعة المالية عن صدارة السمسرة في يوليو

مصطفى طلعت:أزاحت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية عن صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يوليو المنقضي، بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، و602.7 مليون ورقة مالية، عبر الإستحواذ على حصة سوقية قدرها 9.8%.وإحتلت شركة المجموعة المالية

مصطفى طلعت:

أزاحت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية عن صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر يوليو المنقضي، بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، و602.7 مليون ورقة مالية، عبر الإستحواذ على حصة سوقية قدرها 9.8%.

وإحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الثانية، مقارنة بالمركز الأول شهر يونيو، بتداولات قدرها 3.1 مليار جنيه، عبر التداول على 301.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها 9%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بتداولات قدرها 2.9 مليار جنيه، وأحجام تداول 2.9 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.4%، عبر بيع وشراء 1.5 مليار ورقة مالية.

وتقدمت بايونيرز لتداول الأوراق المالية إلى المركز الرابع مقارنة بالمركز السادس في يونيو الماضي، بقيمة تداولات 1.8 مليار جنيه، و691.8 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 5.2%.

واستمرت فاروس لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة كما هي، بتداولات قيمتها 1.7 مليار جنيه، وأحجام تداول 705.5 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية بلغت 4.8%.