التجاري الدولي تخطف صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال ديسمبر

مصطفى طلعت:اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له.ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال

مصطفى طلعت:

اختطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر ديسمبر من 2017، من شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي تصدرت المشهد في نوفمبر السابق له.

ووفق تقرير صادر عن البورصة، نفذت التجاري الدولي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 417.3 مليون ورقة مالية، منفذة على 48.7 ألف عملية بيع وشراء، وحصة سوقية قدرها 16.6%.





وتقدمت بلتون لتداول الأوراق المالية 3 مراكز، لتستقر في المركز الوصيف، بقيمة تعاملات 6.2 مليار جنيه، منفذة على 1.1 مليار ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها 11.8%، على 39.2 ألف عملية بيع وشراء.

وتراجعت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية إلى المرتبة الثالثة، مقارنة بمركز الوصيف شهر نوفمبر، بتداولات قدرها 3.3 مليار جنيه، منفذة على 787.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 6.2%، و66.5 ألف عملية.

وفقدت المجموعة المالية 3 مراكز دفعة واحدة لتأتي في المرتبة الرابعة مقارنة بالصدارة في نوفمبر السابق، بقيمة تداولات 2.9 مليار جنيه، وحصة بلغت 5.6%، من خلال بيع وشراء 181.9 ورقة مالية، منفذة عبر 24.1 ألف عملية.

وتراجعت فاروس لتداول الأوراق المالية مركز واحد لتستقر في المرتبة الخامسة، مقارنة بالمركز الرابع، بينما إحتلت المراكز من السادس إلى العاشر كل من: “بايونيرز واتش سي وأصول ونعيم وأرقام لتداول الأوراق المالية”.