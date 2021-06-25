«التجاري الدولي» تخطف صدارة السمسرة بحصة 45% الأسبوع الماضي

احتلت شركة التجاري الدول للسمسرة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 45.3%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 7.5%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6%، ثم المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 5.2%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة 4.2%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “بايونيرز وعربية اون لاين وارقام وسيجما وتايكون”، بحصص بين 2.3و4.1%”.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.19% ليصل إلى مستوى 10278 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.36% إلى 2328 نقطة ، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.18% إلى 3296 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس (آخر جلسات الأسبوع) على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10278 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.79 % إلى 2328 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% إلى 3296 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 65 سهمًا من إجمالى 196 متداولًا، بينما هبط 99، وبقي 32 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت المصرية جلسة الثلاثاء الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

فى حين، أغلقت جلسة الاثنين الماضى على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات قدرها 1.7 مليار جنيه للأسهم.

كذلك، أغلقت تعاملات جلسة الأحد الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تختبر مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس مستوى مقاومة 10400-10300 نقطة، وسط ترجيحات باستهداف «التجارى الدولى» مستوى 52.70 جنيه.

وقال حسام عيد مدير إدارة الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن الأسهم القيادية وعلى رأسها «التجارى الدولى» تواصل حركتها الجيدة لثالث جلسة متتالية.

وأوضح أن استمرار استقرار السوق أعلى منطقة الدعم الرئيسية 10200 نقطة، سيدفعها لاختبار مقاومة 10300 ثم 10400 نقطة.

ولفت عيد إلى أن جنى الأرباح المحدود الذى شهدتهُ السوق بجلسة أمس الأربعاء جاء عقب وصول مستويات الأسهم السعرية لمناطق مغرية.