التجاري الدولي تحافظ علي صدارة السمسرة

أحمد على: حافظت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، علي صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس المنقضي، بقيمة تداولات بلغت ٣.٣٦٧ مليار جنيه، عبر الاستحواذ على حصة سوقية قدرها ١١.٢%. وتقدمت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، مركزا إذ نفذت تداولات بقيمة ١.٩٩٨ مليار جنيه، &n

أحمد على:



حافظت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، علي صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس المنقضي، بقيمة تداولات بلغت ٣.٣٦٧ مليار جنيه، عبر الاستحواذ على حصة سوقية قدرها ١١.٢%.

وتقدمت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، مركزا إذ نفذت تداولات بقيمة ١.٩٩٨ مليار جنيه، وحصة سوقية ٦.٦%، مقارنة بالمركز الثالث في يوليو الماضي.

وتراجعت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية إلي المرتبة الثالثة، مقارنة بالمركز الثاني بشهر يوليو، بتداولات قدرها ١.٨٢٠ مليار جنيه، ، وحصة سوقية قدرها ٦%.

وتقدمت فاروس لتداول الأوراق المالية إلى المركز الرابع، مقارنة بالمركز الخامس في يوليو الماضي، بقيمة تداولات ١.٦٤٩ مليار جنيه، وحصة سوقية ٥.٥%.

وتراجعت بايونيرز لتداول الأوراق المالية إلي المرتبة الخامسة، مقارنة بالرابعة في شهر يوليو الماضي، بقينة تداولات ١.٥٨٢ مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت ٥.٢٪.

