التجاري الدولي تتصدر شركات السمسمرة في تعاملات الأون لاين بالبورصة المصرية في 7 أشهر (جراف)

تصدرت شركة التجاري الدولي شركات السمسرة على صعيد التعاملات الأون لاين بالبورصة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2023) بواقع 8.5%، بقيمة تعاملات 34 مليار جنيه.
وجاء ثانيا وثالثا الشقيقتان هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وإي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 7.5%، وتعاملات قيمتها 30.7 مليار جنيه، و7.1% بتعاملات 29.2 مليار جنيه، على الترتيب.
ورابعا جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بحصة 6%، بتعاملات قيمتها 24.6 مليار جنيه، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.4%، بقيم تعاملات 21.9 مليار جنيه.