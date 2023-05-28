«التجاري الدولي» تتصدر تعاملات السمسرة في جلسة البورصة اليوم

اقتنصت شركة “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال تعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم الأحد، حيث سجلت تداولات بقيمة 358.6 مليون جنيه توازي حصة سوقية تبلغ 11.1%، من خلال بيع وشراء 73.01 مليون ورقة مالية، منفذة علي 6.03 ألف عملية.

“هيرميس” تحتل الوصافة.. و”الأهلي فاروس” في المركز الثالث

في حين استحوذت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية وصافة الترتيب شركات السمسرة خلال تعاملات جلسة البورصة اليوم، إذ نفذت تداولات بقيمة 306.6 مليون جنيه مستحوذة علي حصة سوقية قدرها 9.5%، من خلال 156.9 مليون ورقة مالية منفذة على 10.9 ألف عملية بيع وشراء.

وتمكنت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية من احتلال المركز الثالث، بتداولات قيمتها 292.7 مليون جنيه، وحصة سوقية 9.1%، منفذة من خلال 50.2 مليون ورقة مالية، على 3.3 ألف عملية بيع وشراء.

وإلى ذلك، جاءت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الرابع، بحصة سوقية 6.5%،وقيمة تداولات 210.6 مليون جنيه، منفذة على 117.7 مليون ورقة مالية، علي 33.07 ألف عملية بيع وشراء.

واستقرت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس، بتداولات قيمتها 203.6 مليون جنيه، وحصة سوقية بلغت 6.3%، من خلال بيع وشراء 153.7 مليون ورقة مالية، منفذة علي 11.4 ألف عملية.

كما احتلت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية المركز السادس، حيث سجلت تداولات بقيمة 193.3 مليون جنيه توازي حصة سوقية تبلغ 6.0%، من خلال بيع وشراء 138.1 مليون ورقة مالية، منفذة علي 8.01 ألف عملية.

وجاءت شركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المركز السابع، إذ نفذت تداولات بقيمة 188.5 مليون جنيه مستحوذة علي حصة سوقية قدرها 5.8%، من خلال 135.7 مليون ورقة مالية منفذة علي 8.6 ألف عملية بيع وشراء.

وتمكنت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية من احتلال المركز الثامن، بتداولات قيمتها 184.2 مليون جنيه، وحصة سوقية 5.7%، منفذة من خلال 109.3 مليون ورقة مالية، علي 7.8 ألف عملية بيع وشراء.

واستحوذت شركة “أتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات علي المركز التاسع، بتداولات قيمتها 181.2 مليون جنيه، وحصة سوقية بلغت 5.6%، من خلال بيع وشراء 13.9 مليون ورقة مالية، منفذة علي 1.6 ألف عملية.

بينما احتلت شركة “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية المركز الأخير من العشر الأوائل في شركات الوساطة المالية في جلسة اليوم، مستحوذة علي حصة سوقية بلغت 4.9% بقيمة تداولات بنحو 159.8 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 144.7 مليون ورقة مالية، منفذة علي 8.6 ألف عملية.