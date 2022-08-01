«التجاري الدولي» تتصدر تعاملات السمسرة للمصريين و«هيرميس» للعرب و«المجموعة المالية» للأجانب خلال يوليو

اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين المصريين، خلال شهر يوليو الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الشركة سيطرت على 12.9% من تنفيذات المتعاملين المصريين.

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب الشركات على صعيد تعاملات المستثمرين العرب، بحصة سوقية بلغت 26.6%.

واحتلت شركة المجموعة المالية صدارة السمسرة على صعيد تعاملات المستثمرين الاجانب بحصة قدرها 38.8%.

يذكر أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة الاجمالية، خلال شهر يوليو الماضي، بحصة سوقية بلغت 14.6%.

وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية الأوراق المالية بالمرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7%، ثم برايم لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.5%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ كايرو كابيتال واتش سي ومباشر والاهلي فاروس وبايونيرز”، بحصص بين 2.7و3.9%” .