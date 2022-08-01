«التجاري الدولي» تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة يوليو الماضي

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال شهر يوليو الماضي، بحصة سوقية بلغت 14.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7%، ثم برايم لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.5%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ كايرو كابيتال واتش سي ومباشر والاهلي فاروس وبايونيرز”، بحصص بين 2.7و3.9%” .