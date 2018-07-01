التجاري الدولي تتصدر تعاملات السمسرة خلال النصف الأول من العام

مصطفى طلعت:اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة تعاملات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد استحواذها على حصة سوقية 11.9% بفارق ضئيل عن المنافس الأقرب شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي حققت حصة بلغت 11.5%.وأظهر تقرير صادر عن البورصة، أن التج

مصطفى طلعت:

اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، صدارة تعاملات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد استحواذها على حصة سوقية 11.9% بفارق ضئيل عن المنافس الأقرب شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية التي حققت حصة بلغت 11.5%.

وأظهر تقرير صادر عن البورصة، أن التجاري الدولي سجلت قيم تداول قدرها 42.5 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 4.5 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 387.2 ألف عملية.

واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الثانية بقيم تداول بلغت 41.2 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 2.3 مليار ورقة مالية، عبر 270.5 ألف عملية.

واحتلت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية قدرها 8.7%، بقيم تداول بلغت 31.1 مليار جنيه، وأحجام 8.6 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 488.4 ألف عملية.

وفي المركز الرابع، جاءت بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 6.4 %، وبتداولات قدرها 22.9 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 3.8 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 270.4 ألف عملية.

واستقرت فاروس لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة، بقيم 19.3 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.4%، عبر بيع وشراء 3.2 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 184.4 ألف عملية.

واحتلت المراكز من الساس إلى العاشر بالترتيبت كل من: “أرقام واتش سي وبايونيرز ونعيم وسجيما” لتداول الأوراق المالية.