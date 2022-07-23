«التجاري الدولي» تتصدر السمسرة.. و«برايم» وصيفا خلال أسبوع

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 18%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة برايم لتداول الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16.8%.

واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 12.8%، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 10.1%، تلتها شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 7.1%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “إتش سي وبلتون ومباشر والأهلي فاروس وبايونيرز”، بحصص بين 2.7 و3.7%”.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى 9289 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.1% إلى 1798 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.3 % إلى 2642 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا بنحو 4.2% إلى 622.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.94% عند 9289 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 2.39%، ليسجل 1798 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.4% مسجلًا 2642 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 974 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات 902 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات مليارية تجاوزت 1.19 مليار جنيه.

كذلك أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 930 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد، على صعود محدود لمؤشراتها وسط أداء متأرجح طوال الجلسة وعمليات بيع للمصريين.

وقال خبراء تحليل فنى فى وقت سابق إن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت فى طريقها لمواصلة الصعود؛ بدعم من توجه شرائى من قبل المستثمرين على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” مستويات 9200- 9500 نقطة على الأجل القريب.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 1800- 2000 نقطة، وذلك بعد التحركات الإيجابية التى أبدتها السوق عقب العودة من عطلة عيد الأضحى.

وأشاروا إلى تحسن أداء مؤشرات السوق وصعودها بقوة بجلسة لثلاثاء، مما انعكس على متوسطات التداول لتقترب من 1.2 مليار جنيه.