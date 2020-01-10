«التجاري الدولي» تتصدر أعلى 20 شركة سمسرة بالبورصة خلال أسبوع

تصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قائمة أعلى 20 شركة وساطة مالية من حيث قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي؛ حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأوضح التقرير – الذي وصل المال نسخة منه – أن الشركة قد استحوذت على حصة سوقية قدرها 31.8% من التعاملات.

وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 17.8%، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، وأرقام الرابع، وبلتون في المركز الخامس، بينما جاءت شركة حلوان في المركز الأخير بحصة 0.9%.

يشار إلي أن تداولات الأسهم المقيدة قد ارتفعت الأسبوع المنقضي؛ بنحو 7.6 مليار جنيه.

وسجلت السوق تداولات بقيمة 13.2 مليار جنيه الأسبوع المذكور، مقابل 5.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وانخفضت موشرات البورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم الارتدادة الصعودية التي شهدتها آخر جلستين في الأسبوع.

وشهدت البورصة خسائر قوية، مطلع الأسبوع المذكور نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إثر مقتل قاسم سليماني قائد الحرث الثوري الإيراني بطائرة أمريكية، فضلًا عن إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وانخفض مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13729 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.6 % ليسجل مستوى 522 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% ليصل إلى 1363 نقطة.

قال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات السوق عوضت جزءا من خسائرها مع نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما اقتربت من نقط دعمة قرب 13100 نقطة نتيجة التوترات السياسية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الأحداث أثرت بقوة على أداء البورصة في بداية الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي في جلسة واحدة أكثر من 600 نقطة، لكن في ظل حدة التوتر عاد الصعود وبنفس قوة الانخفاض تقريبًا، وصعد المؤشر الرئيسي آخر جلستين أكثر من 500 نقطة.

وأوضح الفقي أن المؤشر الرئيسي استطاع الثبات أعلى مستوي 13500 نقطة بقوة، واقترب من المقاومة التالي عند 13800 نقطة، ومن المتوقع حدوث هدوء نسبي في هذه المناطق خلال بداية الأسبوع المقبل، وتكوين مراكز شرائية.

ولفت إلى أن المؤشر يستعد لتخطي مستوى 13800 نقطة، إذ إن الثبات أعلاة يعطي دفعة قوية لاستمرار الصعود، واستهداف مستويات أعلى مستوى 14000 نقطة خلال الفترة القادمة.