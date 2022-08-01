«التجاري الدولي» تتربع على عرش السمسرة في البورصة منذ بداية 2022

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال السبعة شهور الاولى من 2022، بحصة سوقية بلغت 18.7%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.1%.

واحتلت شركة الاهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 11.67%، ثم هيرميس لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.1%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.7%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ بلتون وكايروكابيتال ومباشر ونعيم وبايونيرز”، بحصص بين 2.3 و3.5%” .

يذكر أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة الاجمالية، خلال شهر يوليو الماضي، بحصة سوقية بلغت 14.6%.

وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية الأوراق المالية بالمرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7%، ثم برايم لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.5%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ كايرو كابيتال واتش سي ومباشر والاهلي فاروس وبايونيرز”، بحصص بين 2.7و3.9%” .