«التجاري الدولي» تترأس  ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام

نجحت شركة “التجاري الدولي” في احتلال مركز الصدارة بتعاملات شركات السمسرة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد حصدت الشركة حصة سوقية بنسبة 20.5% بقيمة تداول 62.2 مليار جنيه، فيما جاءت “المجموعة المالية” وصيفًا بحصة سوقية 14.1% وقيمة تداول 42.6 مليار جنيه .

وثالثًا جاءت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 13.3% وتداولات 40.3 مليار جنيه، ثم هيرمس بحصة سوقية 7.2% وتداولات 21.9 مليار جنيه .

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد اختتمت جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات مصرية وعربية، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.4% عند 10150 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1744 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.28% إلى 2621 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.