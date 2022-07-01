التجاري الدولي تبسط سيطرتها على تعاملات السمسرة خلال النصف الأول من 2022

تصدر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بحصة سوقية بلغت 19%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.5%.

واحتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 12.3%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.1%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “بلتون وكايرو كابيتال ومباشر ونعيم وبايونيرز”، بحصص بين 2.2 و3.6%.