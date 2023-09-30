«التجاري الدولي» الأعلى تداولًا في البورصة المصرية خلال سبتمبر (جراف)

تربع سهم البنك التجاري الدولي على قمة تداولات البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 6.36 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعد التعامل على 108.7 مليون ورقة مالية.

وسجل إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية صعودًا خلال شهر سبتمبر إلى 164.5 مليار جنيه بعد تنفيذ 14.9 مليار ورقة مالية من خلال 1.5 مليون عملية.

بلتون المالية القابضة في الوصافة بعد التجاري الدولي

حصد سهم بلتون المالية القابضة وصافة أعلى الأسهم تداولًا خلال شهر سبتمبر بعد البنك التجاري الدولي بقيمة 3.67 مليار جنيه بعد التعامل على 1.16 مليار ورقة مالية.

وحل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المركز الثالث بقيمة 1.49 مليار جنيه يليه مجموعة إي إف جي القابضة في الرابع بـ 1.41 مليار جنيه ثم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في الخامس بـ 1.11 مليار جنيه.

وجاء سهم بالم هيلز للتعمير في المرتبة السادسة بـ 1.1 مليار جنيه ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو في السابعة بـ 1.05 مليار جنيه ومجموعة طلعت مصطفى القابضة في الثامنة بـ 1.04 مليار جنيه ثم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية في التاسعة بـ 976.7 مليون جنيه والشرقية – ايسترن كومباني في العاشرة بـ 906.8 مليون جنيه.

القيمة السوقية للبورصة

وشهدت القيمة السوقية لمؤشرات البورصة صعودًا جماعيًا خلال شهر سبتمبر إذ ارتفعت الخاصة بـ EGX30 بنحو 10.6% و EGX70 بـ 1.5% وأسهم بورصة النيل بمعدل 4.8%.

وسجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية خلال شهر سبتمبر ارتفاعًا بنسبة 7.6% إلى 1.37 تريليون جنيه؛ إذ مثلت أسهم EGX30 النسبة الأعلى البالغة 66.6%.

وارتفعت القيمة السوقية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 10.6% إلى 915 مليار جنيه في سبتمبر مقارنة بـ 827.3 مليار جنيه مع مطلع الشهر.

وصعدت القيمة السوقية لـ EGX70 بمعدل 1.5% إلى 260.8 مليار جنيه مقابل 256.9 مليار جنيه.

أما بورصة النيل، فسجلت زيادة بـ 4.8% إلى ملياري جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في بداية الشهر.