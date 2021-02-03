«التجاري الدولي» : إقراض القطاع العائلي في مصر العام الماضي زاد بحوالي 8 مليارات جنيه

قال أحمد عيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي “CIB”، إن إقراض البنك للقطاع العائلي “House hold sector” في مصر، خلال العام الماضي 2020، زاد بحوالي 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن 2 مليار جنيه فقط منها تم توجيهها لتمويل الأفراد الذين يقومون بشراء وحدات سكنية.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظّمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، للحديث عن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بمصر، بحضور الدكتور وليد عباس، مُعاون وزيرالإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمُشرف على قطاع التخطيط والمشروعات.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن عدد المدن الجديدة تحت ولاية الهيئة يبلغ نحو 61 مدينة، بمساحة إجمالية 3.25 مليون فدان وهي تمثل حوالي 1.5% من مساحة مصر.

وعرض عباس، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، المشروعات التي تم تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف عباس، في كلمته، أنه في بدايات عام 2014 تم بدء العمل على تنفيذ خطة قومية والتي قامت على محورين؛ الأول وهو الخاص بإعادة تطوير المدن القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة “مدن الجيل الرابع” لاستيعاب الزيادات السكانية، وكان التحدي هو أن هناك عددًا كبيرًا من المناطق تحتاج إلى تطوير، بجانب الحاجة لإنشاء 37 مدينة بمساحة إجمالية 167.18 فدان، طبقًا للخطة القومية.

وتابع أنه كان من الصعوبة إنشاء تلك المدن الجديدة في وقت واحد، ولذا تم تقسيم التنفيذ لمجموعة من المراحل تم البدء فيها بـ17 مدينة تمثل المرحلة الأولى “تم البدء في تنفيذها في عام 2014 حتى الآن”.

ونوه عباس بأن نسب إنجاز المرحلة الأولى من خطة إنشاء المدن الجديدة وصلت إلى 90%، لافتًا إلى أنها حدث فيها اسثتثمارات بالمشاركة مع المطورين العقاريين، وتم تنفيذها بالتوازي مع التطوير في المدن القائمة.

وأشار إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية من تنفيذ المدن الجديدة في عام 2019 “لإنشاء 14 مدينة”، وقد تم البدء في إنشاء 8 مدن منها، ووصلت نسب الإنجاز فيها لـ20% من النسب الخاصة بها، لافتًا إلى أن الهدف كان هو تغيير وجهة الاستثمار في مصر، بجانب النجاح في تغيير شكل التحول العمراني من نحو 7% إلى 14%. كما أن هناك 6 مدن جديدة أخرى تحت الدراسة تمثل المرحلة الثالثة من الخطة القومية.