التجاري الدولي أبرزها.. 5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، حجز سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو 40% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيس للسوق EGX30 مركزا بينها في إغلاقات الثلاثيني الهابطة.

وكان السهم الأعلى تراجعا اليوم أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 18.56% مغلقا عند 23.030 جنيه، ثم سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 8.49% مغلقا عند 17.790 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك بنسبة 7.03% مغلقا عند 0.423 جنيه.

ورابعا جاء سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 6.71% مغلقا عند 6.120 جنيه، ثم البنك التجاري الدولي بنسبة 6.76% مغلقا عند 54.60 جنيه.

وهبط المؤشر الثلاثيني 1% مغلقا عند 17494 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% مغلقا عند 2976 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% مغلقا عند 4524 نقطة.