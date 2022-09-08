استحوذ البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، على حصة قدرها 15% من رأسمال شركة السويدي للصناعات الهندسية “SEI” احدي شركات مجموعه زكي السويدي من خلال صفقة أولية لزيادة رأس مال شركة السويدي للصناعات الهندسية “SEI” وذلك بهدف استخدامه في تمويل التوسعات المستقبلية للشركة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وتهدف شركة السويدي للصناعات الهندسية “SEI” من زيادة رأس المال الي تعزيز حصصها فى كل من الشركة العربية للصناعات والتجارة الدولية لترفع مساهمتها فيها إلى 68.14%، وشركة السويدي للإنارة لترفع مساهمتها فيها إلى 66.67%.

ويهدف البنك التجاري الدولي الي تعظيم العائد على حقوق المساهمين بالبنك من خلال المساهمة في رأسمال شركة السويدي للصناعات الهندسية “SEI” والتي تعتبر فرصة استثمارية جاذبة نظراً للسياسة التوسعية التي تنتهجها الشركة بالإضافة الي تحقيقها معدل عائد مناسب على رأس المال المستثمر مع الاحتفاظ بنسبة مخاطر مقبولة طبقاً للمعايير الداخلية بالبنك.

وتأتي تلك الصفقة فى إطار الدور البارز للبنك التجاري الدولي بتقديم خدمة الاستثمار المباشر في الشركات كأحد الحلول التمويلية لتلبية احتياجات العملاء، حيث يقوم البنك بالمشاركة في الصفقات الأولية أو القيام بصفقات استحواذ على أسهم ثانوية في الشركات المستهدفة التي يتوافر بها عدة خصائص من بينها مجلس إداري يتميز بالكفاءة، ومركز مالي قوي، ومقومات نمو واعدة واستراتيجيات واضحة للتخارج.



وصرح أشرف شاش رئيس مجموعة الاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي-مصر CIB، إن صفقة الاستحواذ تعكس ثقة البنك التجاري الدولي في إدارة مجموعة زكي السويدي ومكانتها في السوق المصري باعتبارها أحد أكبر الكيانات الرائدة فى مجالها، وسوف تسهم في تعزيز استراتيجية النمو في السوق المحلي وإفريقيا والتي تتماشي مع السياسة العامة للبنك التجاري الدولي.

وأكد اعتزاز البنك التجاري الدولي بمساهمته فى شركة السويدي للصناعات الهندسية “SEI”، باعتبارها أحد أهم وأبرز الصفقات الناجحة والمتميزة التي عقدتها مجموعة الاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي في إطار دورها الهام لتعزيز دور البنك فى خدمة مختلف القطاعات والشركات، وكذلك اختيار أفضل الفرص المناسبة لتعزيز استثمارات وأصول البنك التجاري الدولي.

أعرب المهندس محمد السويدي رئيس مجلس ادارة شركة السويدي للصناعات الهندسية عن سعادته بانضمام البنك التجاري الدولي CIB للشركة والذي يعد من أقوى البنوك الموجودة بالقطاع المصرفي المصري وذلك في خطوة من شانها المساعدة في تحقيق الخطط التنموية الطموحة التي تطمح في تحقيقها شركة السويدي للصناعات الهندسية.

قامت شركة ايرونوود للاستثمار بدور المستشار المالي لشركة السويدي للصناعات الهندسية ومكتب طلعت للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني

في حين قام مكتب ايرنست ويونج مصر وشركة انتركاب كابيتال بدور المستشارين الماليين للبنك التجاري الدولي ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني









