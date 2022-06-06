«التجاريين» تكرم حسام علما بعد فوزه بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلى

نظمت نقابة التجاريين حفل تكريم حسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات ومسئوليات- بمناسبة توليه منصب نائب أول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي.

حضر حفل التكريم كل من د/ حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة، ود/ حاتم قابيل الأمين العام لنقابة التجاريين بالقاهرة، وعدد من قيادات شركات التأمين. وقدم قيادات النقابة درع تكريم لحسام علما.

تجدر الإشارة إلى أن علما يعدّ من أبرز خبرات القطاع في مجال التأمين البحري، وتدرّج في الوظائف الفنية بشركة مصر للتأمين حتى أصبح رئيسًا للقطاع ثم انتقل للمصرية للتأمين التكافلي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خلال نوفمبر 2020.