«التجارية للأخشاب» تحقق 55.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي

حققت الشركة التجارية للأخشاب “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” 55.6 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 1.3 مليون جنيه على العام المالي قبل الماضي.

وحسب بيانات الشركة “التي اطلعت عليها المال” هذه الزيادة الى تدعيم التمويل الذاتي لإصلاح المسار المالي للشركة، والاتجاه الى استيراد الأخشاب وبيعها بالسوق المحلية.

كما أكدت الشركة أن زيادة الإيرادات ترجع إلى تصريف المخزون المرحل من سنوات سابقة لإعادة الأموال المستثمرة في هذا المخزون، وترشيد الإنفاق لجميع أبواب وبنود الصرف المختلفة على مستوى المركز الرئيسي والفروع.

وكانت لدى الشركة مخزون قدره 25.8 مليون جنيه عبارة عن مخزون انتاج تام وغير تام ، كما بلغ رقم المبيعات بالشركة 35.3 مليون جنيه، مقابل 7.7 مليون جنيه عن نفس الفترة المثيلة من العام المالي قبل الماضي.

كما بلغ اجمالي ايراد النشاط الجاري للشركة 43.2 مليون جنيه، مقابل 17.5 مليون جنيه عن العام المالي قبل الماضي، فيما بلغت اجمالي الاجور نحو 18.9 مليون جنيه مقابل 19.9 مليون جنيه نتيجة المعاش القانوني وتحمل الشركة بالزيادة الحتمية التي تقررها الدولة كل عام، بالاضافة الى العلاوة الدورية للعاملين والعلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة.

وتأسست الشركة عام 1951 ولها 3 فروع تغطي الدلتا والصعيد والقناة بالاضافة الى ورشة منشار اسكندرية.

وتقوم الشركة باستيراد وتجارة الاخشاب وتصنيع المشغولات الخشبية وأيضا تصدير الاخشاب وأضيف لنشاط الشركة عموم تجارة مواد البناء والمقاولات وتقديم خدمات التخزين وتأجير المعدات للغير والقيام بأعمال الوكالات التجارية.

وكانت قد اتفقت هيئة ميناء الإسكندرية مع الشركة التجارية للأخشاب على زيادة الاراضي التي حصلت عليها الهيئة مؤخرا من الشركة، حيث حصلت الهيئة خلال الثلاثة سنوات الماضية على قرابة 170 ألف متر مربع مقابل 1.5 مليار جنيه.

ولفت مصدر مسئول بالهيئة إلى أن الهيئة قامت بالحصول على موافقة 25 ألف متر مربع والتي تم دفع مقابلها للشركة خلال الأيام الأخيرة وجاري تجهيز تلك الساحات تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أوضح أنه جاري التفاوض على الحصول على 15 ألف متر أخرى من نفس الشركة، لتصل الساحات الاضافية التي سيتم الحصول عليها من التجارية للأخشاب بنحو 40 ألف متر مربع، لتصل كافة المساحات التي سيتم ضمها من الشركة للميناء قرابة 210 ألف متر مربع.



