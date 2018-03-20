التجارى وفا يقيم معرضا لمنتجات أطفال الشوارع بمقر البنك

سهير محمد:أقام التجاري وفا بنك مصر معرض لقرية الأمل لاطفال الشوارع داخل مقر البنك بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم وذلك تشجيعا ودعما لأهداف الجمعية والتي تقوم على تدريب المستفيدين من أطفال الشوارع على حرف الخياطة والنجارة وأعمال الكهرباء ومنتجات القش والسجاد.ولاقى المعرض إقبالا كبيرا وأشاد الموظفون

سهير محمد:

أقام التجاري وفا بنك مصر معرض لقرية الأمل لاطفال الشوارع داخل مقر البنك بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم وذلك تشجيعا ودعما لأهداف الجمعية والتي تقوم على تدريب المستفيدين من أطفال الشوارع على حرف الخياطة والنجارة وأعمال الكهرباء ومنتجات القش والسجاد.

ولاقى المعرض إقبالا كبيرا وأشاد الموظفون بجودة المنتجات والمعروضات، وشارك في المعرض عدد كبير من موظفي البنك حيث قاموا بشراء مجموعة متنوعة من المنتجات كمساهمة في تعزيز أهداف الجمعية ووفقا لمبادئ المواطنة التي تحث الموظفين على دعم المجتمعات المحلية.