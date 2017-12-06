التجارى وفا يخطط لإتاحة تمويل SME’s عبر الفروع

❏ حزمة خدمات مصرفية للشركات التى تصل مبيعاتها السنوية إلى 300 مليون جنيهأمنية إبراهيم ـ سهير محمديخطط «التجارى وفا – مصر» لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر 56 فرعاً، و69 ماكينة صراف آلى، إجمالى منافذ البنك على مستوى الجمهورية، فى إطار خطته للتوسع فى مبادرة البنك

❏ حزمة خدمات مصرفية للشركات التى تصل مبيعاتها السنوية إلى 300 مليون جنيه

أمنية إبراهيم ـ سهير محمد

يخطط «التجارى وفا – مصر» لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر 56 فرعاً، و69 ماكينة صراف آلى، إجمالى منافذ البنك على مستوى الجمهورية، فى إطار خطته للتوسع فى مبادرة البنك المركزى، وإستراتيجيته لإطلاق نشاطه بالسوق المصرية.

و يقدم البنك حزمة من الخدمات المصرفية للشركات التى يصل حجم مبيعاتها سنويا 300 مليون جنيه ، حسب ما هو منشور على موقعه الإلكترونى بشبكة الإنترنت، مشيرا إلى تخصيص مراكز لخدمة العملاء واتخاذ القرارت لامركزيا فى القاهرة والإسكندرية والدلتا ومدن القناة والصعيد.

و قالت مصادر مطلعة فى البنك لـ «المال» إن الإدارة العليا تخطط لتعيين موظف ائتمان مختص بكل فرع من فروع البنك، لتلقى طلبات تمويل «SME’s»، ضمن إستراتيجية عمل البنك فى مصر التى يصيغها حالياً «ماكينزى»، مشيرة إلى أنه تم فتح باب النقل والتحويل امام موظفى إدارة الائتمان والتجزئة الحاليين، للعمل بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقع أن يتضاعف عدد العاملين فيها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن «التجارى وفا» يدرس أن يكون القرار الائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا مركزيا، عبر منح مديرى الفروع الحق فى الموافقة على حدود ائتمانية معينة للعملاء، وذلك فى إطار خطته للتوسع بقوة فى تمويل قطاع الـ «SME’s» عبر مبادرة «المركزى».

وكشفت «المال» فى نوفمبر الماضى، عن فوز مكتب «بيكر ماكينزى» للاستشارات بصياغة إستراتيجية بنك «التجارى وفا -مصر» للعمل بالسوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد منافسة مع «أوليفير»، و«بى إس جى».

وأعلن البنك قبل أسابيع قليلة عن تغيير الاسم والعلامة التجارية من «باركليز – مصر» إلى «التجارى وفا ـ مصر»، فضلاً عن إجراء تعديلات طفيفة فى الإدارة التنفيذية.

وقال محمد الكتانى، رئيس بنك التجارى وفا المغربى – فى تصريحات سابقة – إن وحدة مصرفه بمصر ستولى اهتماماً خاصاً بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من واقع الخبرات التى تمتلكها، خاصة أن نسبة تمويل هذه المشروعات تستحوذ على %50 من إجمالى المحفظة فى البنك الأم بالمغرب، مؤكداً أنه سيتم التوسع فى منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى ضوء الاهتمام بالأنشطة التى تولد فرص عمل.

وتتواجد المجموعة المغربية فى نحو 26 دولة، من خلال أكثر من 4 آلاف فرع مصرفى، ويعمل بها نحو 19400 موظف، وتتولى إدارة محافظ ما يقرب من 8.8 مليون عميل، بينما تدير الذراع المصرية «التجارى وفا – مصر» عملياتها عبر 56 فرعا و69 ماكينة صراف آلى، و1550 موظفا يخدمون قرابة 120 ألف عميل، حسب البيانات على الموقع الإلكترونى للبنك.

وتركز الإستراتيجية المستقبلية للبنك المصرى، على تقديم خدمات تمويلية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسعى إلى نقل خبرات المجموعة فى 26 سوقا أفريقية وأوروبية لخدمة الشركات المحلية، والإقليمية العاملة فى مصر، فى مجالات تمويل المشروعات، والخدمات الاستشارية، وتقييم مخاطر السوق والتمويل التجارى، حسب تصريحات لمدير عام المجموعة الأم إسماعيل الدويرى، خلال مشاركته فى مؤتمر «يورومنى» سبتمبر الماضى.