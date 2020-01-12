«التجارى وفا» ضامن لتوريق كوربليس للتأجير التمويلي بـ200 مليون جنيه

مشاركة التجاري وفا تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تحرص على تفعيل دوره في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم كافة الفئات بالإضافة إلى حرص البنك علي المساهمة في أدوات الدين

أعلن التجاري وفا بنك عن قيامه بدور ضامن التغطية في عملية الاكتتاب الخاصة بالإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي.

وقالت مروة نبيل مدير إدارة تمويل الشركات والقروض بالتجاري وفا بنك إيجيبت “إن إجمالي الصفقة تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وتبلغ مساهمة التجاري وفا بنك إيجيبت في العملية 200 مليون جنيه مصري”.

وأضافت أن مشاركة التجاري وفا تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تحرص على تفعيل دوره في تعزيز نمو الاقتصاد ودعم كافة الفئات بالإضافة إلى حرص البنك علي المساهمة في أدوات الدين.

وأوضحت مدير تمويل الشركات أن عملية التوريق تساعد شركة كوربليس للتأجير التمويلي على التوسع بشكل أكبر وتعظيم موقفها المالي في السوق المصرية.

الجدير بالذكر أن التجاري وفا بنك ايجيبت شارك مؤخراً في أكثر من عملية مماثلة منها المشاركة بـ 400 مليون جنيه مصري في سندات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والبالغة 4 مليارات جنيه مصري.

كما شارك في عملية التوريق لسندات شركة راية القابضة لطرحها بالبورصة بقيمة 75 مليون جنيه مصري.