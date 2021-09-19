«التجارى الدولي» ينضم لأعضاء «تنسيقية التحالف المصرفي» لخفض صافي انبعاثات الكربون

أعلن البنك التجاري الدولي، عن أنه تم اختياره ليمثل أفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، التابع للأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الجديدة من 12 عضوا مسئولا عن اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات، وتوجيه العمل الفني والجماعي لتحقيق أهداف التحالف المتمثلة في موائمة محافظ التمويل والاستثمار، مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

يشارك “حسين أباظة”، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي في اللجنة على المستوى الرئاسي، بينما تمثل د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، البنك على المستوى التنفيذي.

ويختص أعضاء اللجنة المفوضين على المستوى “الرئاسي” بضمان دمج استراتيجيات الاستدامة في خطط وسياسات المؤسسات، بينما يجتمع أعضاء اللجنة المفوضين على المستوى “التنفيذي” لمناقشة الجوانب العملية لتفعيل الأهداف المقررة.

وتتمثل مهام اللجنة الجديدة في تعزيز أهداف التحالف عبر مواءمة محافظ التمويل والاستثمار الخاصة بالبنوك الأعضاء مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، ستكون اللجنة مسؤولة عن تفعيل إطار المساءلة في التحالف، حيث تم تشكيلها للاستفادة من الخبرات المتنوعة للأعضاء وإصدار القرارات بإجماع الآراء، إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات في المؤسسات المصرفية حول العالم.

صرّح حسين أباظة، أن تغير المناخ من أهم أسس استيراتيجية التمويل المستدام للبنك التجاري الدولي ، يسُرنا أن نتعاون مع البنوك الدولية في تأسيس التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.

وتابع: “نتطلع إلى أن نصبح عاملًا فعالًا للتغيير الإيجابي في مصرو أفريقيا، وأن تتضافر جهودنا مع جهود البنوك الأخرى للتخفيف من تأثير تغير المناخ”.

وصرحت داليا عبد القادر، أن انضمام البنك للجنة الحوكمة الجديدة يعد بمثابة إنجازا آخر في مسيرة CIB في مجال الاستدامة نظرًا لأهمية الأهداف التي يسعى التحالف إلى تحقيقها على المستويين القطري والدولي، واعترافه بالدور الفعال للبنوك في دعم التحول العالمي نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وتحد يستدعي تضافر جهود الموسسات المالية و العملاء.

وباعتباره أحد الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف، تم اختيار CIB لينضم لمجموعة من البنوك الأعضاء التي تتبنى نماذج مختلفة للأعمال من مختلف دول العالم، وهي مجموعة مكونة من 12 عضوا.