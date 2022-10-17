«التجارى الدولي» يدفع «EGX30» للصعود واستهداف 10200 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 مستويات تقترب من 10200 نقطة، وذلك حال تأكيد اختراق منطقة 10050-10100 نقطة، فيما يتجه EGX70نحو 2300 نقطة.

وأشاروا إلى أن الأداء الإيجابى للبورصة أمس الأحد، جاء بدعم ظهور القوى الشرائية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والأداء الإيجابى لـ«القيادية»، وفى مقدمتها البنك التجارى الدولى.

وأنهى سهم التجارى الدولى تعاملات أمس على ارتفاع %3.5 ليصل إلى مستوى 26.91 جنيه.

ولفت الخبراء إلى أن حالة التذبذب ما زالت مسيطرة على توجهات المستثمرين، انتظارًا لحسم قرض صندوق النقد الدولي، وتوفير الدولار للمستوردين والشركات.

وارتفعت مؤشرات البورصة جماعيًا بنهاية تعاملات أمس بواقع %1.98 لـEGX30، ليغلق على مستوى 10048 نقطة، وصعد EGX70، بنحو %1.61 مسجلًا 2186 نقطة، وEGX100 EWI، الأوسع نطاقاً بـحوالى %1.56 ليستقر فى منطقة 3125 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 953.97 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 9.49 مليار، ليسجل 679.03 مليار، مقابل 689.54 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيمة 20.092، و51.144 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بنحو 72.236 مليون جنيه.

أشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى ارتفاع مؤشر EGX30 بمستهل تعاملات الأسبوع الحالي، مدعومًا بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية، وعلى رأسها «البنك التجارى الدولى».

وإلمح إلى تمكن المؤشر الرئيسى من الصعود قرب مستوى الدعم الفرعى 9800 نقطة، وتحقيق مستهدفه الأول عند مستوى قرب مقاومة 10050 نقطة، لافتًا إلى أن اختراق حاجز 10050 نقطة سيكون إشارة إيجابية تعزز من تحركه فى اتجاه 10200 نقطة.

وأضاف أن البورصة شهدت أمس أيضًا ظهور القوى الشرائية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما دفع EGX70 للاقتراب من مستهدفه الأول 2190 نقطة، مرجحًا صعود المؤشر فى الأجل القريب إلى 2230-2300 نقطة، شريطة البقاء أعلى مستوى إيقاف الخسائر 2095 نقطة.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إن استمرار تذبذب اتجاهات المستثمرين فى البورصة انعكس على أداء EGX30، بعدما تمكن المؤشر خلال الفترة الماضية من الدخول فى موجة صاعدة من مستويات 8600 نقطة ليقترب من 10465 نقطة.

وتابع أن القوى البيعية عادت للسيطرة على المؤشر مرة أخري، ليدخل فى حركة عرضية، قد تستمر حتى الأسبوع المقبل ما بين مستويات 9600 – 10000 نقطة.

ونوه «نبيل» بأن تحركات المؤشر تطابق مثيلتها لسهم البنك التجارى الدولى الذى يتحرك فى نطاق عرضى أعلى 24.60 جنيه وأسفل 27.40.

وأشار «نبيل» إلى أن البورصة تترقب حل أزمة توفير الدولار للمستوردين والشركات، فضلًا عن حسم تنفيذ قرض صندوق النقد الدولى.

ورأ إن حسم تلك الملفات ربما يدفع EGX30، للتحول نحو الإيجابية، على أن يتأكد هذا السيناريو باختراق 10100 نقطة، ما قد يؤهله لاستهداف مستويات صعودية قد تصل لنحو 10800 نقطة، مرجحاً أن تكون قطاعات العقارات والبتروكيماويات الأفضل فرصًا خلال الفترة المقبلة.