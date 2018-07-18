«التجارى الدولى» يُربك «البورصة» ويدفعها لكسر دعم 15500 نقطة

■ أسهم القطاع العقارى تفشل فى تحويل دفة المؤشر الرئيسىأحمد على«ارتباك السوق» عنوان جلسة أمس، التى شهدت وضوح تأثير هبوط سهم البنك التجارى الدولى على المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، الذى تراجع أسفل مستوى الدعم المهم، رغم صعود أسهم القطاع العقارى والأداء الجيد لسهم المصرية للاتصالا



■ أسهم القطاع العقارى تفشل فى تحويل دفة المؤشر الرئيسى



أحمد على

«ارتباك السوق» عنوان جلسة أمس، التى شهدت وضوح تأثير هبوط سهم البنك التجارى الدولى على المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، الذى تراجع أسفل مستوى الدعم المهم، رغم صعود أسهم القطاع العقارى والأداء الجيد لسهم المصرية للاتصالات.

وهبط سهم البنك التجارى الدولى بنسبة %3.08، مغلقًا عند مستوى 80.74 جنيه، فيما ارتفع سهم المصرية للاتصالات %1.93 ليسجل 14.26 جنيه، وصعد سهم مدينة نصر للإسكان بنسبة %0.20 مستقرًا عند 10.02 جنيه، وارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان بنسبة %2.87 ليغلق عند مستوى 25.79 جنيه.

وكانت البورصة قد أنهت تعاملات أمس- الثلاثاء- على هبوط مؤشر “egx30” الرئيسى %1.5 ليسجل مستوى 15420 نقطة، وكذلك هبوط مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.06 عند مستوى 754 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا %1.27 ليصل إلى 1932 نقطة.

وأكد المحللون الفنييون أن تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أسفل مستوى الدعم الهام 15500 نقطة، يُعد مؤشرًا سلبيًا يجب أن يتم التأكد منه بجلسة اليوم -الأربعاء- مرجحين أنه فى حال استمرار هبوط المؤشر فإن ذلك سيعد نهاية التحركات العرضية وبدء موجة هبوط تستهدف مستويات الـ15000 ثم 14500 نقطة.

وأضافوا أن عدم تحرك بعض الأسهم القيادية وأسهم القطاع العقارى يُحد من المؤشرات السلبية بشأن احتمالات هبوط المؤشر بجلسة اليوم، وتأكيد كسره لمستوى الدعم عند 15500 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداول 791.89 مليون جنيه على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 120.48 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 20.6 ألف عملية، فيما استقر رأسمال البورصة السوقى عند 866.57 مليار جنيه خاسرًا نحو 11 مليار جنيه.

من جانبه قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، إن هناك حالة من الارتباك الواضحة فى البورصة، إذ لا تُعبر مؤشرات السوق عن تحركات الأسهم بصورة منطقية، مشيرًا إلى أنه رغم هبوط EGX30 بضغط تراجع سهم التجارى الدولي CIB إلا أن هناك عدة أسهم تقدم أداءً لا يوحى بالسلبية، منها على سبيل المثال صعود أسهم قطاع العقارات وسهم المصرية للاتصالات.

وأضاف أن عددا من الأسهم الكبيرة لم تتراجع أسفل مستويات الدعوم الخاصة بها، مثل سهم حديد عز، وطلعت مصطفى وهيرمس، مما يؤكد ضبابية المشهد الحالى، خاصة فى ظل إجراء المراجعة الدورية على المؤشرات، والتى من المتوقع معها دخول أسهم جديدة.

ورجح مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، أنه حال تأكيد كسر EGX30 لمستوى الدعم 15500 نقطة اليوم -الأربعاء- فإنه سيستهدف مستويات هابطة على المدى القصير، أما فى حال ارتداد المؤشر لأعلى مستوى الدعم فإنه سيمنح الفرصة لظهور القوى الشرائية من جديد والعودة للاتجاه الصاعد.

من جهته، قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور للسمسرة، إن السوق ستختبر قدرة المؤشر الرئيسى على الصمود أمام الموجة المحتملة للهبوط، إذ استقر أعلى مستوى الدعم 15500 نقطة.

وأضاف أن المؤشر فى حال رجوعه لمستوى 15250 نقطة بجلسة اليوم، فإنه سيؤكد كسر مستوى الدعم ومن ثم بدء رحلة هابطة لمستويات 15000 نقطة، مشيرًا إلى أن هناك غموضا فى رسم توقعات واضحة نظرًا لوجود أسهم قيادية لم تتحرك أسفل مناطق الدعم الخاصة بها.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، فقد سجل المصريون صافى شراء 154.115 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 19.668 و134.446 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة إذ تراجع 104 أسهم وارتفع 28، واستمر أداء 44 سهماً عند نفس مستوياتها، من إجمالى 176 تم التداول عليهم.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 13.12 و44.84 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه المصريون نحو الشراء بصافى 57.97 مليون.