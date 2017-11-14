التجارى الدولى يوقع اتفاقية قرض مساند مع البنك الأوروبى بـ 100 مليون دولار

سيد بدر أعلن البنك التجاري أنه سيقوم اليوم بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( (EBRD. . وأضاف البنك على موقعه الإلكتروني إن مدة القرض عشر سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأس مالية للبنك. وأوضح أن قيمة القرض لم

سيد بدر

أعلن البنك التجاري أنه سيقوم اليوم بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( (EBRD. .

وأضاف البنك على موقعه الإلكتروني إن مدة القرض عشر سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأس مالية للبنك.

وأوضح أن قيمة القرض لم ولن تؤثر على حقوق المساهمين وسيسهم القرض في تدعيم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة مركزه المالي حيث سيرتقع معدل كفاية رأس مال البنك من16.95% إلى 18.05% وتغطية أية مخاطر محتملة ناتجة عن وجود فجوات بين أصول البنك وحقوق الملكية.

وتأتى تلك الخطوة مكلمة لاستراتيجية البنك الفاعلة في إدارة هيكله الرأسمالي حيث تعكف الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك على دراسة كافة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.

وحقق البنك التجاري الدولي CIB صافي أرباح بقيمة 5.648 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور الأولي لعام 2017 بارتفاع بنسبة 27%عن نفس الفترة خلال عام 2016