التجارى الدولى يوفر 100 ماكينة صراف آلى للمكفوفين

هبة حامد أعلن البنك التجاري الدولي "مصر"، عن توفير ما يقرب من 100 ماكينة صراف آلي ناطقة في العديد من محافظات الجمهورية، منها القاهرة والإسكندرية ودمياط وسيناء، والتي تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين. وأطلق البنك تلك المبادرة…

هبة حامد

أعلن البنك التجاري الدولي “مصر”، عن توفير ما يقرب من 100 ماكينة صراف آلي ناطقة في العديد من محافظات الجمهورية، منها القاهرة والإسكندرية ودمياط وسيناء، والتي تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين.

وأطلق البنك تلك المبادرة بهدف خدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين ومنحهم إمكانية إجراء معاملاتهم البنكية اليومية بكل سهولة، ومن خلال أجهزة الصراف الآلي الناطقة يتمكّن العملاء من إدارة ومراقبة حساباتهم المالية مع الحفاظ على خصوصيتهم عبر إخفاء شاشة الجهاز.

وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية في البنك، إن البنك يلتزم بتطويع التطورات التكنولوجية وتطبيقها لتطوير منتجاته وتوفيرها لعملائه، كما يلتزم أيضًا بالاستماع لمتطلبات العملاء وتلبيتها عبر تصميم منتجات وخدمات جديدة ومناسبة.

وأشار إلى أن المبادرة هي خطوة مهمة في دعم الشمول المالي من خلال نشر وتطوير الخدمات البنكية المصممة خصيصاً لجذب قطاع عريض من المواطنين غير المتعاملين مع البنوك وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لجعل الخدمات المصرفية اليومية أكثر سهولة وكفاءة.

وصٌممت ماكينات الصراف الآلي الناطقة بخاصية التوجيه الصوتي وتطبيق تعليمات برايل وذلك من أجل ضمان توفير أفضل مساعدة ممكنة لمستخدميها لإجراء المعاملات المصرفية المختلفة، بما في ذلك السحب النقدي، والاستعلام على الرصيد، ويتيح البنك خدمات تلك الماكينات للجميع، سواء عملاء أو غير عملاء، ويستطيع مستخدم الماكينة اختيار اللغة المفضلة للتعامل مع الماكينة، والاستماع للدليل الصوتي من خلال توصيل سماعة الأذن الخاصة بالعميل بالماكينة لبدء القيام بالمعاملات.

وتم اختبار الماكينات الحديثة بنجاح بمشاركة مجموعة من العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين وبالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي وجمعية النور والأمل، حيث ساهموا بتقديم ملاحظاتهم خلال مراحل التصميم المختلفة.