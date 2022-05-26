«التجارى الدولى» ينتهى من توظيف نصف حصيلة أول طرح للسندات الخضراء

كشف شريف سامى، رئيس البنك التجارى الدولى، عن توظيف ما يقارب %50 من حجم السندات الخضراء -البالغة 100 مليون دولار حتى الآن- لعدد من الشركات والمصانع لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وفقا لأفضل المعايير الدولية، وجارٍ العمل على تحديد المشروعات التى سيتم توجيه باقى الحصيلة إليها.

يشار إلى أن «التجارى الدولى» يعد أول بنك يصدر سندات خضراء، وأغلق أول إصدار لها للشركات فى مصر فى وقت سابق من هذا العام، بقيمة 100 مليون دولار، من اكتتاب مؤسسة التمويل الدولية فى كامل قيمة الإصدار.

وجاء الإصدار فى صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

وأوضح، فى تصريح لـ«المال»، أن تلك المشروعات تشمل 3 قطاعات مختلفة، منها مشروعات لرفع كفاءة الطاقة فى الشركات الصناعية، وقطاع المبانى الخضراء أو الذكية لخفض معدلات الانبعاثات وفق أكواد عالمية محددة لضمان دقة التنفيذ وتحقيق الغرض من المشروع.

ولفت إلى أن من ضمن تلك المشروعات تحويل أحد أفرع البنك الرئيسية إلى صديقة للبيئة، مؤكدا ضرورة استغلال السندات الخضراء سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، فى المشروعات البيئية.

وكان قد أعلن البنك التجارى الدولى عن تخصيص 70 مليون دولار من عائدات إصداره الأول للسندات الخضراء لتمويل مشروعات مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذى للبنك حسين أباظة، حينها، إن من بين محفظة المشروعات الخضراء التى تمت الموافقة على تمويلها من خلال عائدات الإصدار، مشروع إنشاء مقر جديد للبنك فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيحصل قريبا على شهادة البناء الخضراء.