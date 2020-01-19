«التجارى الدولى» يقتنص 21% من تنفيذات البورصة اليوم

أقتنص سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي، حوالي 21% من تداولات الأسهم بجلسة اليوم الأحد، بقيمة بلغت 84.2 مليون جنيه.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم الإجمالية حوالي 403 ملايين جنيه فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4.4 مليون جنيه و37.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه على التوالى.

الرئيسي يصعد منفردًا بنهاية تعاملات الأحد

وأنهى المؤشر الرئيسى egx30 تعاملات اليوم على صعود بنسبة 0.68 % عند مستوى 13918نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41 % عند مستوى 533 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% عند مستوى 1387نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.66 % عند مستوى 1912 نقطة.

بينما اتجه الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 1.6 مليون جنيه و37.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 36 سهمًا من إجمالى 169 سهمًا، بينما هبط 91 سهمًا وبقى 42 دون تغير.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.

وقالت “نعيم” فى تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.