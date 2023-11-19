«التجارى الدولى» و«موبكو» يقودان البورصة المصرية لمستويات تاريخية

توقع خبراء التحليل الفنى أن تشهد البورصة المصرية تحركات هادئة نسبيًا، وبعض عمليات جنى الأرباح المؤقتة على الأجل القريب بعد تحقيق مستهدفاتها الصاعدة.

وأشاروا إلى تحقيق “EGX30” مستوى 24900 نقطة، أمس، بدعم من تحركات سهمي البنك التجاري الدولي وشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وأنهى سهم التجاري الدولى تعاملات أمس على ارتفاع 3.83%، بمستوى 74.76 جنيه، وصعد مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 5.7%، مسجلا 561.88 جنيه.

وتوقع الخبراء صعود EGX30 اليوم –الاثنين- قرب مستوى 25000 نقطة، والتي من المرجح ظهور عمليات جني الأرباح عندها، ثم التماسك ومعاودة الصعود لمستويات 25000-25400 نقطة.

كما رجحوا ضغوطًا على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، وعمليات جني أرباح حول المستويات الحالية، قبل معاودة الصعود مستهدفًا 5000 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس –الأحد- على ارتفاع جماعي، بعدما صعد EGX30 بنحو 2.12%، مغلقًا عند 24899 نقطة، وصل EGX70 لمستوى 4909 نقاط، بنسبة 0.89%، وسار على دربهما EGX100، بـ1.07% مسجلًا 7236 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 31 مليارا، ليغلق عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 125.6 و9.489 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب بـنحو 135.130 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 اقترب أمس من مستوى 24900 نقطة، مدعومًا بالأداء الإيجابي لسهمي البنك التجاري الدولي وموبكو للأسمدة .

وأكد “جمال الدين” أن التحركات الإيجابية لأسهم قطاع البتروكيماويات عززت من فرص صعود المؤشر، ومنها أبوقير وسيدي كرير، وأموك .

وارتفع سهم “أبو قير للأسمدة” بنحو 2.15% ليغلق على 85.35 جنيه، وصعد “سيدي كرير للبتروكيماويات” بنسبة 6.78%، مسجلًا 31.18 جنيه، كما ارتفع “الإسكندرية للزيوت المعدنية –أموك” بحاولى 3.44% بسعر 10.20 جنيه.

وأشار “جمال الدين” إلي أن “EGX30” ما زال يستهدف مستوى 25000 نقطة، والتي قد تظهر قربها الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، تعوقه مؤقتًا عن مواصلة الصعود.

ورجح “جمال الدين” أن تشهد أسهم قطاع البتروكيماويات تحركات إيجابية تدعم تماسك مؤشر EGX30ومعاودة الصعود، فيما حدد مستوى دعم بـنحو 24400 نقطة.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إن البورصة المصرية شهدت تحركات إيجابية خلال تعاملات أمس، لتواصل مؤشراتها تحقيق مستويات غير مسبوقة.

واستكمل “نبيل” أن مؤشر EGX30، تمكن من بلوغ مستويات 24900 نقطة أمس، بدعم من تحركات سهم البنك التجاري الدولي، والأداء الإيجابي لسهمي موبكو وطلعت مصطفى.

وأنهى سهم طلعت مصطفى تعاملات أمس على صعود 1.8%، ليغلق بمستوى 24.86 جنيه.

ورجح “نبيل” استهداف مؤشرEGX30، الصعود لمستويات 25000-25400 نقطة، مستفيدًا من عودة القوى الشرائية لأسهم قطاع البتروكيماويات فضلًا عن التحركات الإيجابية المرجحة لنظيره البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد “EGX70″، قال “نبيل” إن المؤشر تمكن أمس من بلوغ 4900 نقطة، مرجحًا الدخول في عمليات تصحيح أو تهدئة مؤقتة، ثم استهداف مستويات 5000 نقطة على الأجل القصير.