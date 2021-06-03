«التجارى الدولى»: لا يتم الحجز على أرصدة العملاء إلا بحكم قضائي والإجراءات توجب إبلاغ العميل

قال البنك التجارى الدولى CIB، تعليقا على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يود التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن ذلك التنويه يأتي في ضوء الإلتزام بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته.

وأكد البنك التجارى الدولى على أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.

واختتم بيانه قائلًا: “ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه”.