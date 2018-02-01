التجارى الدولى فى صدارة السمسرة بداية 2018

مصطفى طلعتواصلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، سيطرتها على تعاملات شركات السمسرة للشهر الثانى على التوالى، لتبدأ العام الجديد 2018، فى الصدارة، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 6.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 12.5% خلال يناير.وكشف تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة، أن شركة المجموعة المالية ل

مصطفى طلعت

واصلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، سيطرتها على تعاملات شركات السمسرة للشهر الثانى على التوالى، لتبدأ العام الجديد 2018، فى الصدارة، بعد أن نفذت تداولات بقيمة 6.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 12.5% خلال يناير.

وكشف تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق قد احتلت المرتبة الثانية، بتنفيذات بلغت 4.6 مليار جنيه، وحصة قدرها 9.1%، بينما جاءت شقيقتها هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المرتبة الثالثة بقيمة 4.1 مليار جنيه، وحصة 8%.

وفى المرتبة الرابعة، ظهرت بلتون لتداول الأوراق المالية، بتداولات 3.9 مليار جنيه، وحصة 7.7%، فى حين احتلت فاروس لتداول الأوراق المالية، المرتبة الخامسة بتداولات 2.7 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.2%.

واحتل المراكز من السادس إلى العاشر كل من: بايونيرز وأرقام ومباشر انترناشوينال ونعيم وسيجما لتداول الأوراق المالية، بحصص سوقية 4.8 و3.5 و2.8 و2.8 و2.65 على التوالى.