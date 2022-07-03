«التجارى الدولى» تتصدر السمسرة في النصف الأول والمجموعة المالية الوصيف

تخلت «المجموعة المالية» عن صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال النصف الأول من العام الجارى، لتأتى وصيفًا، وتترك الهيمنة لنظيرتها «التجارى الدولى» فيما شهدت غالبية الشركات ضمن قائمة العشرالأوائل تحركات محدودة، فى عملية تبادل الأدوار فيما بينها.

ولعبت الصفقات دورًا فى إعادة الترتيب نتج عنه انضمام شركة «كايرو كابيتال» لقائمة العشر الكبار، والتى احتلت المركز الثالث فى أسواق صفقات خارج المقصورة خلال تلك الفترة، والتى جاءت «التجارى الدولى» بها فى الترتيب الثامن.

المركز الأول

حلت شركة «التجارى الدولى» فى صدارة شركات السمسرة خلال الـ6 شهور الأول من العام الجاري، صاعدة من المركز الرابع خلال فترة المقارنة بعام 2021 السابق له.

وحققت شركة «التجارى الدولى» تداولات بقيمة %19 عند 64 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 400 ألف عملية على 7 ملايين ورقة مالية.

وخلال شهر يونيو فقط جاءت التجارى الدولى فى الترتيب الرابع وحصدت حصة سوقية بنسبة 6% محققة تداولات بلغت 2 مليار جنيه.

المركز الثاني

تخلت «المجموعة المالية» عن صدارتها خلال النصف الأول من العام الجاري، لتأتى وصيفًا بحصة سوقية %14.5 وتداولات 48.9 مليار جنيه، بتنفيذ 327.7 ألف عملية لصالح 4 مليارات ورقة مالية.

وخلال الشهر الماضى، حلت المجموعة المالية للسمسرة فى الصدارة بحصة سوقية %18.6 بتداولات 6.2 مليار جنيه .

المركز الثالث

فيما تأخرت شركة «الأهلى فاروس» مركز واحد بفترة الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري، وجاءت بالمركز الثالث، مقارنة مع الثانى خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

وحققت الشركة خلال تلك الفترة قيم تداول بلغت 41.4 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بنحو %12.3 من خلال 159.3 ألف عملية منفذة على 3.8 مليار ورقة مالية.

على صعيد تعاملات يونيو، هيمنت «الأهلى فاروس» على المركز الثامن بحصة سوقية %3.4 وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

المركز الرابع

وحلت شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» فى الترتيب الرابع مقارنة مع الثالث خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بحصة سوقية %7.1 وتداولات 24.1 مليار جنيه، بعدد 522 ألف عملية على 6 مليارات ورقة مالية.

وخلال تعاملات الشهر الماضى، جاءت «هيرميس» فى الترتيب الثالث بحصة سوقية %6.3 محققة تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه.

المركز الخامس

وتقدمت شركة « لتداول الأوراق المالية» بواقع 4 مراكز لتأتى فى المرتبة الخامسة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو الماضى، مقابل المركز التاسع خلال الفترة المماثلة لها من 2021.

وأظهرت البيانات أن الشركة حققت حصة سوقية بلغت %4.6 على 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة تداول 15.6 مليار جنيه، وعدد عمليات 290 ألفا.

وخلال يونيو الماضى، جاءت الشركة فى المركز السابع بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية %3.5.

المركز السادس

وعلى صعيد آخر، هبطت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» بمعدل مركز واحد فقط لتأتى فى المركز السادس بأول 6 شهور من العام الجارى مقارنة مع الترتيب الخامس بالفترة المماثلة العام الماضى.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 12 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.6 من خلال تنفيذ 165.7 ألف عملية على 2.2 مليار جنيه.

وهيمنت الشركة على المرتبة الثانية عشرة خلال تعاملات الشهر الماضى بحصة سوقية %2.6 وقيمة تداول 874 مليون جنيه.

المركز السابع

وصعدت شركة «كايرو كابيتال سيكيوريتيز» لتداول الأوراق المالية بعدة مراكز وجاءت فى الترتيب السابع بفترة الـ6 أشهر، مقارنة مع المركز الخامس عشر، بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 9.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.7 من خلال تنفيذ 115.2 ألف عملية، على 1.7 مليار ورقة مالية.

وعلى صعيد تعاملات الشهر الماضى فقط، جاءت الشركة فى المركز 21 بحصة سوقية متواضعة بلغت %1.1 وقيمة تداول 382.6 مليون جنيه.

المركز الثامن

إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»

وتراجع أداء شركة «مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» بشكل محدود خلال فترة النصف الأول من العام، لتأتى فى المركز الـ8 مقارنة مع الترتيب السادس بالفترة المماثلة.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 9.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.7 من خلال تنفيذ 562.2 ألف عملية على 5.4 مليار ورقة مالية.

وخلال يونيو، جاءت «مباشر إنترناشيونال» فى المركز السادس بحصة سوقية %4 وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وتعليقًا على الأداء، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إن الشركة تمكنت من الحفاظ على تواجدها ضمن قائمة العشرة الأوائل بالنصف الأول من العام الجاري، على الرغم من أداء السوق السيء.

وتوقع أن تستمر تحركات السوق غير الجيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تتحسن إلى حد ما خلال آخر 3 شهور.

وقال إن تحركات السوق غير المواتية دفعت «مباشر» إلى الهدوء فى إطلاق أى من المنصات أو مواصلة توسعاتها بإطلاق منتجات جديدة، وذلك لحين تحسن الأوضاع.

المركز التاسع

فيما صعد أداء شركة “نعيم للوساطة فى الأوراق المالية” لتحل فى المركز التاسع خلال فترة الرصد، مقارنة مع المركز الثانى عشر فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 8.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.4 وعدد عمليات 273.3 ألف عملية على 2.5 مليار ورقة مالية.

وعلى صعيد تعاملات يونيو، جاءت «نعيم» فى الترتيب الخامس بحصة سوقية %4.6 وقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.

المركز العاشر

وجاءت شركة «بايونيرز» فى المركز العاشر بفترة النصف الأول من العام الجارى، متراجعة من المركز السابع بالفترة المقارنة من 2021.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 7.5 مليار جنيه بحصة سوقية %2.2 بعدد 388 ألف عملية منفذة على 4.2 مليار ورقة مالية.

وحصدت الشركة المركز نفسه خلال تعاملات الشهر الماضى بحصة سوقية %3 وقيمة تداول 997 مليون جنيه.

المركز الـ11

معتز عشماوى، العضو المنتدب لعربية أون لاين

جاء فى المرتبة الـ11 فى ترتيب شركات السمسرة خلال النصف الأول من العام الحالى «عربية أون لاين» للوساطة فى الأوراق المالية بحصة سوقية %2 وقيم تداولات 6.656 مليار جنيه.

وعلى أساس شهرى جاءت “عربية أون لاين” بالمركز الثانى فى يونيو الماضى بحصة سوقية %6.8 وقيم تداولات 2.27 مليار جنيه.

وأرجع معتز عشماوى، العضو المنتدب لعربية أون لاين التقدم الذى أحرزته الشركة على أساس شهرى إلى صفقة نفذتها خلال يونيو، كما لفت إلى اتجاه شركته للتركيز على تعاملات المؤسسات والصفقات بشكل أكبر، بجانب تعاملات الأفراد بالسوق.

وعلى صعيد تعاملات المؤسسات والصفقات فى يونيو، جاءت عربية بالمركز الثانى بحصة سوقية %10.1 وقيم تعاملات 1.59 مليار جنيه، وبالمركز الثانى بحصة سوقية %21.2 وقيم تعاملات 1.49 مليار جنيه على الترتيب.

وجاءت «عربية أون لاين» بالمركز الخامس على صعيد تعاملات الأفراد فى يونيو الماضى بحصة سوقية %3.8 وقيمة تعاملات 680.9 مليون جنيه.

ولفت «عشماوى» إلى أن عربية أون لاين تواصل حاليا تنفيذ خطة بدأت منذ استحواذ “إن آى كابيتال” عليها تشمل الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية.

المركز الـ 12

حلت برايم لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ12 بترتيب شركات السمسرة فى النصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية %1.5 وقيم تداولات 5.222 مليار جنيه.

وخلال يونيو، جاءت «برايم» فى المركز التاسع بحصة سوقية %3.2 وقيم تعاملات 1.06 مليار جنيه.

المركز الـ13

جاءت «سيجماس فى المركز الـ13 على أساس نصف سنوى بحصة سوقية %1.5 وقيم تعاملات 5.222 مليار جنيه، وهو نفس مركزها على صعيد شهرى بحصة سوقية %1.8 وقيم تداولات 612 مليون جنيه.

المركز الـ 14

جاءت «إتش سى» فى المرتبة الـ14 خلال أول 6 أشهر من العام الحالى بحصة سوقية %1.4 وقيم تعاملات 4.8 مليار جنيه، بينما جاءت فى المركز الـ11 على أساس شهرى فى يونيو بحصة سوقية %2.7 وقيم تداولات 921 مليون جنيه.

المركز الـ15

جاءت «تايكون» فى المركز الـ15 خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بحصة سوقية %1.2 وقيم تداولات 4.15 مليار جنيه، بينما جاءت فى المرتبة الـ14 خلال يونيو بحصة سوقية %1.6 وقيم تداولات 551 مليون جنيه.

وقال عمرو فاروق، رئيس مجلس إدارة «تايكون» لتداول الأوراق المالية إن المركز المتراجع الذى جاءت فيه الشركة الفترة الماضية ناتج بشكل أساسى عن تأثر المستثمرين الأفراد بوضع السوق الفترة الماضية، وضعف الشهية الاستثمارية فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنوك إذ تعتمد «تايكون» على تعاملات الأفراد بنسبة %90.

وجاء ت «تايكون» فى المركز السابع بتعاملات الأفراد فى يونيو الماضي، بحصة سوقية %2.9 وقيم تعاملات 522 مليون جنيه، وجاءت فى المرتبة نفسها بالنصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية %3.1 وقيم تعاملات 4 مليارات جنيه

المركز الـ 16

ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية

حافظت شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية على مركزها الـ 16 خلال النصف الأول من 2022 بعد أن سجلت تداولات بقيمة 3.65 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.1.

وسجلت «العربى الأفريقى» المركز الـ 18 فى ترتيب شهر يونيو الماضى بحصة سوقية %1.2 بعد أن حققت قيم تداولات قدرها 400.2 مليون جنيه.

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن شركته حافظت على ترتيبها على مدار الشهور الأولى من العام الحالى، وكانت أقل الشركات تذبذبا فى الترتيب الشهرى.

وأشارإلى أن نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى نتج عن تنفيذ العمليات بسوق داخل المقصورة مع التركيز على تداولات الأون لاين.

ولفت إلى أن السوق تعانى من ضعف التداولات التى وصلت إلى 400 مليون جنيه فى المتوسط خلال النصف الأول من العام وهى معدلات يصعب معها تحقيق أرباح لشركات السمسرة.

وأوضح أن العربى الأفريقى تأمل بشكل أساسى فى إنهاء العام الحالى على تحقيق صافى ربحية وسط الظروف الصعبة التى تعانى منها السمسرة.

ولفت إلى أن رأس المال الحالى للشركة يعد الأكبر بين شركات السمسرة العاملة إذ يصل إجمالى حقوق الملكية إلى نحو 100 مليون جنيه متضمنا الأرباح المحتجزة طوال السنوات الأخيرة.

المركز الـ 17

قفزت شركة «ميراج» لتداول الأوراق المالية خمسة مراكز خلال النصف الأول من 2022 لتصل إلى المرتبة الـ 17 بعد أن سجلت تداولات بقيمة 2.99 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية %0.9.

وحققت “ميراج” المركز نفسه خلال تعاملات شهر يونيو الماضى بتداولات قدرها 420.66 مليون جنيه، وحصة سوقية بلغت %1.3.

المركز الـ 18

تقدمت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية مرتبة واحدة لتصل إلى المركز الـ 18 خلال الستة شهور الأولى من العام الحالى بحصة سوقية قدرها %0.9 وتداولات 2.97 مليار جنيه.

وسجلت «حلوان» المركز الـ 16 خلال ترتيب شهر يونيو الماضى بحصة سوقية قدرها %1.3 وقيم تداولات 423.1 مليون جنيه.

المركز الـ 19

تقدمت شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية مركزين لتدخل ضمن قائمة العشرة الكبار فى ترتيب النصف الأول من 2022 بقيمة تداولات 2.85 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها %0.8

وحققت «أسطول» المرتبة الـ15 خلال شهر يونيو الماضى بحصة سوقية قدرها 1.% بعد أن سجلت قيم تداولات قدرها 514.3 مليون جنيه على صعيد إجمالى السوق.

وقال عمرو عبده رئيس قطاع السمسرة فى شركة «أسطول» إنها ركزت على مجموعة من الآليات دفعت إلى استقطاب مزيد من الأفراد للسوق خلال النصف الأول من العام الحالى أهمها تقديم خدمات لحظية للمتعاملين إلى جانب القيام بتنظيم ورش تدريب متنوعة.

وأوضح أن «أسطول» دشنت خلال الفترة الأخيرة موقعا إلكترونيا حديثا من خلال التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى التركيز على «الموبايل آبليكشين» فى التعاملات.

وأضاف أن شركته بصدد افتتاح فرع جديد فى مدينة الشيخ زايد ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 3 إلى جانب استهداف فتح فرع جديد فى مدينة الإسكندرية مستقبلا نظرا للطلب الكبير من العملاء هناك.

وكشف عن أن شركته تخطط لزيادة رأسمالها لتصل إلى 25 مليون جنيه تقريبا لتلبية الطلب المتزايد على التمويلات من قبل العملاء، إلى جانب التوسع فى الأنشطة المختلفة.

المركز الـ 20

حققت شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية تراجعا بنحو 7 مراكز خلال النصف الأول لتحتل المرتبة الـ 20 مقابل 13، بقيمة تداولات 2.75 مليار جنيه.

يذكر أن «ثمار» حققت المرتبة الـ 20 خلال شهر يونيو الماضى بحصة سوقية %1.2 وتداولات قدرها 387.2 مليون جنيه.

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